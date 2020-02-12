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Оккупация Донбасса не является помехой для евроинтеграции Украины, - Варгеи

Новости » Политика     12.02.2020 - 17:44
Оккупация Донбасса не является помехой для евроинтеграции Украины, - Варгеи
Фото: Оливер Варгеи (wikipedia.org)

Брюссель продолжит настаивать на возвращении Украине оккупированных районов

Наличие оккупированных территорий не является препятствием для евроинтеграции Украины. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи.

По его словам, у Украины есть возможность создать и консолидировать реформы, создать сильную и устойчивую рыночную экономику в рамках программы Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с Евросоюзом. В то же время без достижения этих условий рано говорить о вступлении в ЕС.

Также Варгеи ответил на вопрос, препятствует ли наличие оккупированных территорий евроинтеграции Украины.

"Как я сказал, есть возможность для имплементации Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Оккупированные территории не являются сами по себе препятствием для продолжения и усиления отношений ЕС и Украины… Мы продолжим настаивать на необходимости восстановить контроль Украины над оккупированными территориями. И мы хотим, чтобы Россия отдала Украине назад эти территории", - отметил Варгеи.

Напомним, ранее Еврокомиссия разработала новые правила расширения ЕС. В частности, для стран-претендентов подготовят дополнительные стимулы, среди которых увеличение финансирования в случае прогресса в реформах.

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