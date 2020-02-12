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Окупація Донбасу не є перешкодою для євроінтеграції України, - Варгеї

Новини » Політика     12.02.2020 - 17:44
Окупація Донбасу не є перешкодою для євроінтеграції України, - Варгеї
Фото: Олівер Варгеї (wikipedia.org)

Брюссель продовжить наполягати на поверненні Україні окупованих районів

Наявність окупованих територій не є перешкодою для євроінтеграції України. Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив європейський комісар з питань сусідства і розширення Олівер Варгеї.

За його словами, в України є можливість створити і консолідувати реформи, створити сильну і стійку ринкову економіку в рамках програми Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з Євросоюзом. Водночас без досягнення цих умов рано говорити про вступ до ЄС.

Також Варгеї відповів на питання, чи перешкоджає наявність окупованих територій євроінтеграції України.

"Як я сказав, є можливість для імплементації Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Окуповані території не є самі по собі перешкодою для продовження та посилення відносин ЄС і України... Ми продовжимо наполягати на необхідності відновити контроль України над окупованими територіями. І ми хочемо, щоб Росія віддала Україні назад ці території", - зазначив Варгеї.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія розробила нові правила розширення ЄС. Зокрема, для країн-претендентів підготують додаткові стимули, серед яких збільшення фінансування у разі прогресу в реформах.

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