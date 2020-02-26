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Оккупационным "прокурорам" Крыма сообщили о подозрении в госизмене

Новости » Происшествия     26.02.2020 - 20:46
Оккупационным "прокурорам" Крыма сообщили о подозрении в госизмене
Фото: оккупированный Крым (wikimapia)

Как следствие преступных действий "псевдопрокуроров", заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа незаконно оставлен под стражей на срок свыше 9 месяцев

Оккупационным "прокурорам" аннексированного Крыма сообщили о подозрении в государственной измене. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДБР.

Сообщается, что двое бывших прокуроров прокуратуры Автономной Республики Крым перешли и продолжили работать в незаконно созданной так называемой "прокуратуре Республики Крым", которая вошла в состав прокуратуры Российской Федерации.

"Прокуроры, действуя в интересах РФ, принимавшие непосредственное участие в избрании мер пресечения и поддержании обвинения, что привело к незаконному осуждению крымскотатарских активистов за организацию массовых беспорядков и участие в них во время митинга возле парламента АР Крым 26 февраля 2014 года", - сообщает ГБР.

В настоящее время объявлено о подозрении бывшим прокурорам прокуратуры Автономной Республики Крым в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Как следствие преступных действий "псевдопрокуроров", заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа, который поддерживал проукраинскую позицию и активно выступал против оккупации полуострова Крым, незаконно оставлен под стражей на срок свыше 9 месяцев.

Напомним, в аннексованному Крыму правозащитники зафиксировали более 300 случаев преследования журналистов и блогеров в Крыму за шесть лет со стороны российской власти и силовых структур.

Как сообщало РБК-Украина, прокуратура Автономной республики Крым сообщила о подозрении четырем сотрудникам так называемой "Прокуратуры Республики Крым". Подозреваемые в ходе уголовного преследования проукраинских активистов за якобы организацию массовых беспорядков незаконно применяли уголовное законодательство России. "Трое" прокуроров "незаконно созданной прокуратуры Республики Крым в течение года систематически ходатайствовали перед судом об избрании и продлении содержания под стражей одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа.

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