Окупаційним "прокурорам" Криму повідомили про підозру у держзраді

Фото: окупований Крим (wikimapia)

Як наслідок злочинних дій "псевдопрокурорів", заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу незаконно залишено під вартою на строк понад 9 місяців

Окупаційним "прокурорам" анексованого Криму повідомили про підозру у державній зраді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Зазначається, що двоє колишніх прокурорів прокуратури Автономної Республіки Крим перейшли та продовжили працювати в незаконно створеній так званій "прокуратурі Республіки Крим", що увійшла до складу прокуратури Російської Федерації.

"Прокурори, діючи в інтересах РФ, брали безпосередню участь в обранні запобіжних заходів та підтриманні обвинувачення, що призвело до незаконного засудження кримськотатарських активістів за організацію масових заворушень та участь у них під час мітингу біля парламенту АР Крим 26 лютого 2014 року", - повідомляє ДБР.

Наразі оголошено про підозру колишнім прокурорам прокуратури Автономної Республіки Крим у державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Як наслідок злочинних дій "псевдопрокурорів", заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, який підтримував проукраїнську позицію та активно виступав проти окупації півострова Крим, незаконно залишено під вартою на строк понад 9 місяців.

Нагадаємо, в анексованому Криму правозахисники зафіксували понад 300 випадків переслідування журналістів і блогерів у Криму за шість років з боку російської влади і силових структур.

Як повідомляло РБК-Україна, прокуратура Автономної республіки Крим повідомила про підозру чотирьом співробітникам так званої "Прокуратури Республіки Крим". Підозрювані під час кримінального переслідування проукраїнських активістів за нібито організацію масових заворушень незаконно застосовували кримінальне законодавство Росії. "Троє" прокурорів "незаконно створеної прокуратури Республіки Крим протягом року систематично клопотали перед" судом "про обрання та продовження утримання під вартою одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу.