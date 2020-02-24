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В аннексованном Крыму зафиксировали более 300 случаев преследования журналистов

Новости » Происшествия     24.02.2020 - 21:59
В аннексованном Крыму зафиксировали более 300 случаев преследования журналистов
Иллюстративное фото (wikimapia)

Центр прав человека ZMINA и Крымская правозащитная группа подготовили отчет о притеснениях свободы слова в Крыму

В аннексованном Крыму правозащитники зафиксировали более 300 случаев преследования журналистов и блогеров в Крыму за шесть лет со стороны российской власти и силовых структур. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что Центр прав человека ZMINA и Крымская правозащитная группа подготовили отчет о притеснениях свободы слова в Крыму.

Так, согласно опубликованной информации, за период аннексии зафиксировали:

  • 11 уголовных и 13 административных дел против журналистов и блогеров;
  • 23 физических нападения;
  • 20 обысков;
  • 8 случаев пыток;
  • 47 произвольных задержаний.

Напомним, прокуратура Автономной республики Крым сообщила о подозрении четырем сотрудникам так называемой "Прокуратуры Республики Крым". Подозреваемые в ходе уголовного преследования проукраинских активистов за якобы организацию массовых беспорядков незаконно применяли уголовное законодательство России. "Трое" прокуроров "незаконно созданной прокуратуры Республики Крым в течение года систематически ходатайствовали перед судом об избрании и продлении содержания под стражей одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа.

Как сообщало РБК-Украина, украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Российская Федерация продолжает незаконно задерживать граждан Украины в включенном Крыму, при этом отказывается предоставлять официальные сведения о задержании.

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