Оккупационные власти Мариуполя объявили о создании в городе "добровольных дружин". Мариупольцев хотят привлечь к патрулированию улиц вместе с российскими военными и боевиками из "ДНР".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"Заместитель "гауляйтера" Мариуполя Хармышев вместе с оккупационным корпусом объявил о возобновлении "добровольных дружин", - сообщил в своем Telegram-канале Андрющенко.
По его словам, оккупанты планируют привлечь мужчин Мариуполя к патрулированию города вместе с российскими военными и боевиками так называемой "народной милиции ДНР".
Источники советника мэра сообщают, что цель такого патрулирования - усиление поиска активистов, коммунальщиков, учителей и других специалистов, а также "мягкая" подготовка к мобилизации.
Андрющенко добавил, что от оккупационной власти распространяется информация о введении в Мариуполе с сентября этого года призыва в "армию ДНР".
Напомним, сегодня стало известно о ротации российских военных в Мариуполе - их меняют на сотрудников Росгвардии и кадыровцев. Планируется увеличить количество блокпостов и перекрыть возможность выехать из города.
Отметим, оккупанты в Мариуполе под видом эвакуации депортируют жителей на российскую территорию.
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