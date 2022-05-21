Окупаційна влада Маріуполя оголосила про створення в місті "добровільних дружин"

"Заступник "гауляйтера" Маріуполя Хармишев разом з окупаційним корпусом оголосив про відновлення" добровільних дружин", - повідомив у своєму Telegram-каналі Андрющенко.

За його словами, окупанти планують залучити чоловіків Маріуполя до патрулювання міста разом з російськими військовими і бойовиками так званої "народної міліції ДНР".

Джерела радника мера повідомляють, що мета такого патрулювання - посилення пошуку активістів, комунальників, вчителів та інших фахівців, а також "м'яка" Підготовка до мобілізації.

Андрющенко додав, що від окупаційної влади поширюється інформація про введення в Маріуполі з вересня цього року призову в "армію ДНР".