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Окупаційна влада Маріуполя оголосила про створення в місті "добровільних дружин"

Фото: окупаційна влада Маріуполя створює "добровільні дружини" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Окупаційна влада Маріуполя оголосила про створення в місті "добровільних дружин". Маріупольців хочуть залучити до патрулювання вулиць разом з російськими військовими і бойовиками з "ДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенко.

"Заступник "гауляйтера" Маріуполя Хармишев разом з окупаційним корпусом оголосив про відновлення" добровільних дружин", - повідомив у своєму Telegram-каналі Андрющенко.

За його словами, окупанти планують залучити чоловіків Маріуполя до патрулювання міста разом з російськими військовими і бойовиками так званої "народної міліції ДНР".

Джерела радника мера повідомляють, що мета такого патрулювання - посилення пошуку активістів, комунальників, вчителів та інших фахівців, а також "м'яка" Підготовка до мобілізації.

Андрющенко додав, що від окупаційної влади поширюється інформація про введення в Маріуполі з вересня цього року призову в "армію ДНР".

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про ротацію російських військових у Маріуполі - їх міняють на співробітників Росгвардії і кадирівців. Планується збільшити кількість блокпостів і перекрити можливість виїхати з міста.

Відзначимо, окупанти в Маріуполі під виглядом евакуації депортують жителів на російську територію.

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