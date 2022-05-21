Оккупанты в Мариуполе блокируют попытки избежать "эвакуации" в РФ, - советник мэра

Российские оккупанты в Мариуполе под видом эвакуации депортируют население на территорию Российской Федерации. Причем о конечном пункте говорят людям уже при посадке в автобусы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Петра Андрющенко.

"При посадке уже сообщают, что автобус везет в Безымянное Новоазовского района и затем в Россию. Российские военные и официальные волонтеры блокируют любые попытки покинуть место и отказаться от эвакуации", - отметил Андрющенко.

По его словам, автобусы подают и объявляют об "эвакуации" в районе "Метро".

Напомним, ранее сообщалось, что из Мариуполя массово вывозят мужское население, которое после фильтрационных мер готовят к мобилизации для войны против Украины.

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