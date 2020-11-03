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Оккупационные власти Крыма потребовали демонтировать храм ПЦУ в Евпатории

Автор: Игорь Литвиненко

Оккупационные власти Крыма требуют демонтировать храм Православной церкви Украины в Евпатории "Неопалимая купина". Также митрополита Симферопольского Климента Крымского обязали уплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Об этом сообщили в представительстве президента Украины в Крыму.

У президента считают, что такое решение связано с желанием Российской Федерации вытеснить украинскую церковь с оккупированного Крыма.

"Россия хочет, чтобы в Крыму не было Украинской церкви, важного центра единения украинцев. Представительство будет принимать все возможные средства и действий для защиты Украинской церкви", - сообщили в представительстве президента.

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Информацию о системных нарушениях права на религиозную свободу передали для включения в ежегодную Резолюцию Генеральной ассамблеи ООН по Крыму.

"Представительство находится в постоянном контакте с крымскими правоохранителями, которые фиксируют преступления, что осуществляет Российская Федерация и ее оккупационные администрации по религиозным свободам в рамках уголовных производств", - говорится в сообщении.

Напомним, оккупационный "суд" обязал ПЦУ снести храм в Евпатории еще в ноябре 2019 года.

Как писало РБК-Украина, адвокаты обжаловали такое решение оккупационных властей.

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