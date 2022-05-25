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Оккупационные власти Херсонской области готовятся запретить украинский язык в документах

Новина українською →
Херсон, Среда 25 мая 2022 04:32
Оккупационные власти Херсонской области готовятся запретить украинский язык в документах Митинг в Херсоне (Фото: miskrada.kherson)
Автор: Константин Широкун

Оккупанты в Херсонской области намерены запретить документооборот на украинском языке. Об этом сообщил назначенный оккупантами "замглавы военно-гражданской администрации" региона Кирилл Стремоусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммерсантъ.

"Документооборот будет проводиться исключительно на русском языке. На том родном языке, на котором изначально, всю жизнь разговаривала Херсонская область", - заявил Стремоусов.

Ранее сообщалось, что коллаборанты призывают армию РФ разместить в Херсонской области военную базу. Появление крупной воинской части должно стать "гарантией безопасности" и "жизненно необходимо" для региона.

Тем временем российские оккупанты пытаются управлять захваченными территориями с помощью "комендатур". В двух областях захватчики открыли почти два десятка таких образований.

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