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Окупаційна влада Херсонської області готується заборонити українську мову в документах

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Херсон, Середа 25 травня 2022 04:32
Окупаційна влада Херсонської області готується заборонити українську мову в документах Мітинг у Херсоні (Фото: miskrada.kherson)
Автор: Константин Широкун

Окупанти в Херсонській області мають намір заборонити документообіг українською мовою. Про це повідомив призначений окупантами "заступник голови військово-цивільної адміністрації" регіону Кирило Стремоусов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Коммерсантъ.

"Документообіг буде проводитися виключно російською мовою. Тією рідною мовою, якою спочатку, все життя розмовляла Херсонська область", - заявив Стремоусов.

Раніше повідомлялося, що колаборанти закликають армію РФ розмістити в Херсонській області військову базу. Поява великої військової частини має стати "гарантією безпеки" і "життєво необхідно" для регіону.

Тим часом російські окупанти намагаються управляти захопленими територіями за допомогою "комендатур". У двох областях загарбники відкрили майже два десятки таких утворень.

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