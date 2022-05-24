Колаборанты призывают армию РФ разместить в Херсонской области военную базу

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости .

Стремоусов также заявил, что появление крупной воинской части должно стать "гарантией безопасности" и "жизненно необходимо" для региона, и что в этом якобы "заинтересовано все население".

Тем временем российские оккупанты пытаются управлять захваченными территориями с помощью "комендатур". В двух областях захватчики открыли почти два десятка таких образований.

Напомним, что мэр Херсона оценил вероятность создания "ХНР" на территории области.

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