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Оккупационные власти Херсонской области обратятся к Путину. Будут просить включить в состав России.

Фото: оккупационные власти Херсонской области обратятся к Путину (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Оккупационные власти Херсонской области планируют обратиться к главе Кремля Владимиру Путину. Будут просить присоединить регион к составу России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РИА Новости".

"Город Херсон - это Россия, никаких ХНР ("Херсонской народной республики" - ред.) на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет. Это будет один единый указ на основании обращения "руководства" Херсонской области к президенту Российской Федерации, и будет просьба ввести область в составе полноценного региона Российской Федерации", - заявил зампред оккупационной областной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

Что происходит в Херсонской области

Стоит отметить, что украинская мэрия Херсона, несмотря на оккупацию города, продолжала действовать до 25 апреля. После того как российские военные зашли в помещение городского совета, уже на следующий день было объявлено о новых руководителях оккупационной власти:

Согласно данным украинской разведки, оккупационные власти планировали провести "референдум" касаемо объявления "Херсонской народной республики".

С начала оккупации Херсона, украинцы проводили антиоккупационные митинги, однако через некоторое время российские военные начали запрещать массовые акции и препятствовали гражданским. Более того, оккупанты начали применять против украинцев светошумовые и слезоточивые гранаты.

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УкраинаХерсонская областьРоссийская Федерация