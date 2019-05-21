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Окупаційне командування на Донбасі посилило антиукраїнську пропаганду, - розвідка

Новини » Суспільство    21.05.2019 - 14:00
Окупаційне командування на Донбасі посилило антиукраїнську пропаганду, - розвідка
Ілюстративне фото (youtube.com/vice news)

У місцевих ЗМІ розповсюджується викривлена інформація начебто про обстріли інфтраструктури з боку українських військових

Російське окупаційне командування на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях посилює антиукраїнську інформаційну пропаганду. Як передає РБК-Україна, про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зокрема, за даними розвідки,  зросла інтенсивність розповсюдження у місцевих ЗМІ неправдивих та викривлених повідомлень. У них окупанти звинувачують підрозділи Об’єднаних сил у порушенні режиму припинення вогню та обстрілах об’єктів цивільної інфраструктури.

"У такий спосіб російські пропагандисти намагаються переконати місцеве населення в активізації бойових дій з вини української сторони. При цьому, до підготовки провокаційних матеріалів для введення в оману населення залучаються пропагандистські знімальні групи, у т.ч. російського телеканалу НТВ", - зазначає прес-служба Міноборони, цитуючи ГУР.

Повідомляється, що знімальні групи російських телеканалів активно працюють у районах передових позицій та на КПВВ,  прикриваючись зйомками відеосюжетів про нібито дотримання режиму припинення вогню й виконання мінських домовленостей з боку бойовиків.

Нагадаємо, раніше розвідка повідомляла, що на Донбасі бойовикам із числа місцевого населення пропонують підвищення зарплат, якщо вони оформлять російське громадянство.

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