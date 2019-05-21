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На Донбассе украинского военного госпитализировали с ранением

Новости » Общество    21.05.2019 - 13:32
На Донбассе украинского военного госпитализировали с ранением
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Боевики с начала суток во вторник провели два обстрела из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков от начала вторника, 21 мая, украинского военного госпитализировали с ранениями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

В частности, по состоянию на 12:00 российско-оккупационные войска дважды открывали огонь на Донецком направлении. Были применены противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Обстрелы велись возле Водяного и Гнутового.

"В результате обстрелов с начала текущих суток один военнослужащий Объединенных сил с ранением эвакуирован для оказания медицинской помощи в военного мобильного госпиталя", - отметили в пресс-центре.

Также добавили, что украинские военные отвечали на каждый обстрел, потери врага уточняются.

На Донбассе украинского военного госпитализировали с ранением

Напомним, за прошедшие сутки, 20 мая, на Донбассе боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. Двое военных ООС получили ранения.

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Темы: Новости ООС
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