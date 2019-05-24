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Оккупационное командование на Донбассе проверяет реальную боеспособность боевиков, - ГУР

Новости » Общество    24.05.2019 - 15:36
Оккупационное командование на Донбассе проверяет реальную боеспособность боевиков, - ГУР
Фото: боевики "ДНР" (facebook.com-abazia)

Оккупационные штабы проводят учения для отработки реальных сценариев ведения боя

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование Вооруженных сил Российской Федерации начало проверку для определения реального состояния боеспособности боевиков на Донбассе. Как информирует РБК-Украина, об этом сообщает пресс-центр Минобороны со ссылкой на Главное управление разведки.

В частности, проверки провдяться под видом контроля подготовки подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) "армейский корпусов" ВС РФ обучение в летний период.

"Комиссиями Генерального штаба и Южного военного округа ВС РФ осуществляется всестороннее изучение состояния российско-оккупационных войск в интересах планирования их применения по назначению", - информирует разведка.

Сообщается, что особенностью такой проверки является то, что члены комиссий проверяют отдельные подразделения так называемых "республиканских силовых структур", в частности милиции.

Напомним, на Донбассе в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск от начала суток в пятницу, 24 мая, получил ранения украинский военный.

Отметим, по сообщению украинской стороны Совместного центра по контролю и координации, вооруженные формирования Российской Федерации наращивают вгневі и оборонительные позиции в районе населенного пункта Петровское на оккупированной части Донбасса.

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