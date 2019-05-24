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Окупаційне командування на Донбасі перевіряє реальну боєздатність бойовиків, - ГУР

Новини » Суспільство    24.05.2019 - 15:36
Окупаційне командування на Донбасі перевіряє реальну боєздатність бойовиків, - ГУР
Фото: бойовики "ДНР" (facebook.com-abazia)

Окупаційні штаби проводять навчання для відпрацювання реальних сценаріїв ведення бою

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування Збройних сил Російської Федерації розпочало перевірку для визначення реального стану боєздатності бойовиків на Донбасі. Як інформує РБК-Україна, про це повідомляє прес-центр Міноборони з посиланням на Головне управління розвідки.

Зокрема, перевірки провдяться під виглядом контролю підготовки підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) "армійський корпусів" ЗС РФ до навчання у літній період.

"Комісіями Генерального штабу та Південного військового округу ЗС РФ здійснюється всебічне вивчення стану російсько-окупаційних військ в інтересах планування їх застосування за призначенням", - інформує розвідка.

Повідомляється, що особливістю такої перевірки є те, що члени комісій також перевіряють окремі підрозділи так званих "республіканських силових структур", зокрема міліції.

Нагадаємо, на Донбасі внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ від початку доби у п'ятницю, 24 травня, отримав поранення український військовий.

Зазначимо, за повідомленням української сторони Спільного центру з контролю та координації, збройні формування Російської Федерації нарощують вгневі і оборонні позиції в районі населеного пункту Петрівське на окупованій частині Донбасу.

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