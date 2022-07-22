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Оккупации Луганской области можно было избежать: Гайдай указал на важный момент

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (tribun.com)
Автор: Мария Кучерявец

Оккупации Луганской области российскими войсками можно было избежать. Если бы Украина получила западное оружие на неделю-две раньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в интервью "УНИАН".

"Если бы оружие пришло раньше, то, в принципе, мы могли бы отбить даже Северодонецк. Проблема в том, что у россиян огромное количество советской артиллерии. Да, Россия вся ржавая, устаревшая и пафосная. Но 10 старых танков - это все равно 10 танков на поле боя. Людей и техники у них очень много. Под артиллерию у них целые города "забиты" снарядами", - объясняет Гайдай.

По его словам, у оккупантов была такая тактика: они просто обстреливали наши позиции, а потом пешком заходили - четыре часа обстреливали, один раз пошли в атаку.

"Как наши ребята отбили атаку, то снова 3-4 часа обстрелов. Причем, который час дня - неважно. Иногда в течение суток обстрелы вообще не прекращались. Вот такое количество БК у них есть", - подытожил Гайдай.

Оккупация Луганской области

Отметим, по состоянию на сейчас российским войскам не удалось выйти к админграницам Луганской области, но почти вся территория региона оккупирована.

Добавим, 25 июня стало известно, что российские войска полностью захватили Северодонецк, а уже 4 июля стало известно о захвате Лисичанска.

При этом в Минобороны уверяют, битва за Донбасс будет продолжаться до полной деоккупации, украинские защитники не перестанут освобождать наши территории, даже если россияне оккупируют всю Луганскую область.

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