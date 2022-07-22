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Окупації Луганської області можна було уникнути: Гайдай вказав на важливий момент

Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (tribun.com)
Автор: Марія Кучерявець

Окупації Луганської області російськими військами можна було уникнути. Якби Україна отримала західну зброю на тиждень-два раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в інтерв'ю "УНІАН".

"Якби зброя прийшла раніше, то, в принципі, ми могли б відбити навіть Сєвєродонецьк. Проблема в тому, що у росіян величезна кількість радянської артилерії. Так, Росія вся іржава, застаріла та пафосна. Але 10 старих танків - це все одно 10 танків на полі бою. Людей і техніки у них дуже багато. Під артилерію у них цілі міста "забиті" снарядами", - пояснює Гайдай.

За його словами, у окупантів була така тактика: вони просто обстрілювали наші позиції, а потім пішки заходили - чотири години обстрілювали, один раз пішли в атаку.

"Як наші хлопці відбили атаку, то знову 3-4 години обстрілів. Причому, яка година дня - неважливо. Іноді протягом доби обстріли взагалі не припинялись. Ось така кількість БК у них є", - підсумував Гайдай.

Окупація Луганської області

Зазначимо, станом на зараз російським військам не вдалося вийти до адмінкордонів Луганської області, але майже вся територія регіону окупована.

Додамо, 25 червня стало відомо, що російські війська повністю захопили Сєвєродонецьк, а вже 4 липня стало відомо про захоплення Лисичанська.

При цьому в Міноборони запевняють, битва за Донбас буде продовжуватися до повної деокупації, українські захисники не перестануть звільняти наші території, навіть якщо росіяни окупують всю Луганську область.

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ЛуганськОкуповані територіїВійна Росії проти України