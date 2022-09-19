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Оккупанты заявляют, что гауляйтер Сальдо вернулся в Херсон

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Херсон, Понедельник 19 сентября 2022 15:18
Оккупанты заявляют, что гауляйтер Сальдо вернулся в Херсон Фото: гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо (facebook com SaldoVladimir)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты заявляют, что гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо вернулся на "рабочее место".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал коллаборанта.

Оккупационная администрация уверяет, что Сальдо 19 сентября вернулся в Херсон и готов к "исполнению обязанностей".

"Владимир Сальдо отмечает, что курс Херсонской области на вхождение в состав Российской Федерации остается жестким и неизменным", - говорится в заявлении оккупантов.

Напомним, в начале августа российские СМИ сообщили, что Сальдо находится в медикаментозной коме. Позже пропагандисты заявили, что гауляйтера якобы отравили.

Однако в Херсонском облсовете отметили, что госпитализация коллаборанта связана с онкологическим заболеванием.

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колаборант Владимир Сальдо Херсонская область
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