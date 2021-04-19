Оккупанты заявили, что на юге Крыма не хватит воды на курортный сезон

Отмечается, что ялтинский регион готовится в курортный сезон жить по графику подачи воды.

"Мы уже понимаем, что ограничений в летний период нам не избежать даже при самом оптимистичном сценарии. Поэтому будем общаться с представителями турбизнеса на эту тему, поскольку есть большая вероятность, что сезон будет проходить с насосами и емкостями, - сказала глава оккупационной администрации Ялты Янина Павленко.

Глава российской оккупационной администрации Алушты Галина Огнева подтвердила сложную ситуацию с водой на южном побережье Крыма.

"Ситуация с водой в Алуштинском регионе действительно очень сложная. Введение графика подачи воды с 25 февраля позволило нам сэкономить ресурс. Но на это время в Изобильненском водохранилище нет тех притоков, которые позволили бы надеяться на улучшение ситуации", - написала она на своей странице в Facebook.

Оккупационная администрация приняла решение о более жестком графике подачи воды.

"Уважаемые алуштинцы, с 20 апреля мы переходим на график подачи воды

ДВА раза на сутки с 06:00 до 08:00 и с 19:00 до 22:00", - сообщила Огнева.