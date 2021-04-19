Оккупанты заявили, что на юге Крыма не хватит воды на курортный сезон

На южном берегу оккупированного Крыма не хватает воды на грядущий курортный сезон даже при самом оптимистичном сценарии. Вода летом, скорее всего, будет поставляться по графику.
Об этом сообщает оккупационная администрация, передает "Новости Крыма".
Отмечается, что ялтинский регион готовится в курортный сезон жить по графику подачи воды.
"Мы уже понимаем, что ограничений в летний период нам не избежать даже при самом оптимистичном сценарии. Поэтому будем общаться с представителями турбизнеса на эту тему, поскольку есть большая вероятность, что сезон будет проходить с насосами и емкостями, - сказала глава оккупационной администрации Ялты Янина Павленко.
Глава российской оккупационной администрации Алушты Галина Огнева подтвердила сложную ситуацию с водой на южном побережье Крыма.
"Ситуация с водой в Алуштинском регионе действительно очень сложная. Введение графика подачи воды с 25 февраля позволило нам сэкономить ресурс. Но на это время в Изобильненском водохранилище нет тех притоков, которые позволили бы надеяться на улучшение ситуации", - написала она на своей странице в Facebook.
Оккупационная администрация приняла решение о более жестком графике подачи воды.
"Уважаемые алуштинцы, с 20 апреля мы переходим на график подачи воды
ДВА раза на сутки с 06:00 до 08:00 и с 19:00 до 22:00", - сообщила Огнева.
Ранее сообщалось, что оккупационная власть еще больше урезает водоснабжения в Крыму. В частности, Алушта на время курортного сезона будет получать ее по пять часов в день.
Также оккупационная администрация в Крыму намерена предъявить иск трем гражданам Украины из-за недостатка воды. В частности, на народного депутата Украины Мустафу Джемилева, председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова и депутата Верховной рады 7 созыва Андрея Сенченко.
В то же время глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук рассказал, в каком случае будет рассмотрен вопрос поставки воды в Крым.