Оккупанты заявили об уничтожении HIMARS на Донбассе: что об этом говорят в ВСУ

Информация оккупантов об уничтожении американской артиллерийской системы "HIMARS" на Донбассе является фейком. Все американские системы сейчас уничтожают захватчиков на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook группировки Объединенных сил.

"Р оссийские пропагандисты активно распространяют ложные сообщения о якобы уничтожении американской артиллерийской системы "HIMARS". Подчеркиваем, что данное сообщение не соответствует действительности и не что иное, как фейк", - говорится в сообщении.

Отмечается, что реактивные системы "HIMARS" постоянно наносят сокрушительный удар по стратегически важным пунктам противника, что приводит к колоссальным потерям среди техники, личного состава и обеспечения оккупационных войск.