Оккупанты заявили об уничтожении HIMARS на Донбассе: что об этом говорят в ВСУ
Информация оккупантов об уничтожении американской артиллерийской системы "HIMARS" на Донбассе является фейком. Все американские системы сейчас уничтожают захватчиков на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook группировки Объединенных сил.
"Российские пропагандисты активно распространяют ложные сообщения о якобы уничтожении американской артиллерийской системы "HIMARS". Подчеркиваем, что данное сообщение не соответствует действительности и не что иное, как фейк", - говорится в сообщении.
Отмечается, что реактивные системы "HIMARS" постоянно наносят сокрушительный удар по стратегически важным пунктам противника, что приводит к колоссальным потерям среди техники, личного состава и обеспечения оккупационных войск.
"Доверяйте только проверенным источникам и верьте в ВСУ", - подчеркнули в группировке Объединенных сил.
Как известно, в прошлом месяце США передали Украины четыре системы РСЗО HIMARS.
Газета The New York Times уже опубликовала материал с первыми результатами применения HIMARS на украинских фронтах. Издание со ссылкой на военнослужащих ВСУ отмечает, что американские РСЗО уже меняют баланс сил на поле боя.
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