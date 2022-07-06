ru ua
Ср, 06 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты заявили об уничтожении HIMARS на Донбассе: что об этом говорят в ВСУ

Новина українською →
Киев, Среда 06 июля 2022 15:39
Оккупанты заявили об уничтожении HIMARS на Донбассе: что об этом говорят в ВСУ Фото: оккупанты заявили об уничтожении HIMARS на Донбассе (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Информация оккупантов об уничтожении американской артиллерийской системы "HIMARS" на Донбассе является фейком. Все американские системы сейчас уничтожают захватчиков на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook группировки Объединенных сил.

оссийские пропагандисты активно распространяют ложные сообщения о якобы уничтожении американской артиллерийской системы "HIMARS". Подчеркиваем, что данное сообщение не соответствует действительности и не что иное, как фейк", - говорится в сообщении.

Отмечается, что реактивные системы "HIMARS" постоянно наносят сокрушительный удар по стратегически важным пунктам противника, что приводит к колоссальным потерям среди техники, личного состава и обеспечения оккупационных войск.

"Доверяйте только проверенным источникам и верьте в ВСУ", - подчеркнули в группировке Объединенных сил.

Как известно, в прошлом месяце США передали Украины четыре системы РСЗО HIMARS.

Газета The New York Times уже опубликовала материал с первыми результатами применения HIMARS на украинских фронтах. Издание со ссылкой на военнослужащих ВСУ отмечает, что американские РСЗО уже меняют баланс сил на поле боя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Оружие в Украине Война в Украине
NEWS
Когда закончится война в Украине: возможные сроки и условия
Когда закончится война в Украине: возможные сроки и условия
DAILY
Хватит ли Украине газа и угля на зиму? В Кабмине готовят несколько сценариев
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Хватит ли Украине газа и угля на зиму? В Кабмине готовят несколько сценариев