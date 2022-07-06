Окупанти заявили про знищення HIMARS на Донбасі: що про це говорять у ЗСУ

Інформація окупантів про знищення американської артилерійської системи "HIMARS" на Донбасі є фейком. Всі американські системи зараз знищують загарбників на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook угруповання Об'єднаних сил.

"Р оссійські пропагандисти активно поширюють неправдиві повідомлення про нібито знищення американської артилерійської системи "HIMARS". Наголошуємо, що дане повідомлення не відповідає дійсності і є нічим іншим, як фейком ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що реактивні системи "HIMARS" постійно завдають нищівного удару по стратегічно важливих пунктах противника, що призводить до колосальних втрат серед техніки, особового складу та забезпечення окупаційних військ.