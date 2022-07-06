Окупанти заявили про знищення HIMARS на Донбасі: що про це говорять у ЗСУ
Інформація окупантів про знищення американської артилерійської системи "HIMARS" на Донбасі є фейком. Всі американські системи зараз знищують загарбників на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook угруповання Об'єднаних сил.
"Россійські пропагандисти активно поширюють неправдиві повідомлення про нібито знищення американської артилерійської системи "HIMARS". Наголошуємо, що дане повідомлення не відповідає дійсності і є нічим іншим, як фейком", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що реактивні системи "HIMARS" постійно завдають нищівного удару по стратегічно важливих пунктах противника, що призводить до колосальних втрат серед техніки, особового складу та забезпечення окупаційних військ.
"Довіряйте тільки перевіреним джерелам і вірте в ЗСУ", - підкреслили в угрупованні Об'єднаних сил.
Як відомо, минулого місяця США передали Україні чотири системи РСЗВ HIMARS.
Газета The New York Times вже опублікувала матеріал з першими результатами застосування HIMARS на українських фронтах. Видання з посиланням на військовослужбовців ЗСУ зазначає, що американські РСЗВ вже змінюють баланс сил на полі бою.
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