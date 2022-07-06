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Окупанти заявили про знищення HIMARS на Донбасі: що про це говорять у ЗСУ

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Київ, Середа 06 липня 2022 15:39
Окупанти заявили про знищення HIMARS на Донбасі: що про це говорять у ЗСУ Фото: окупанти заявили про знищення HIMARS на Донбасі (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Інформація окупантів про знищення американської артилерійської системи "HIMARS" на Донбасі є фейком. Всі американські системи зараз знищують загарбників на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook угруповання Об'єднаних сил.

оссійські пропагандисти активно поширюють неправдиві повідомлення про нібито знищення американської артилерійської системи "HIMARS". Наголошуємо, що дане повідомлення не відповідає дійсності і є нічим іншим, як фейком", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що реактивні системи "HIMARS" постійно завдають нищівного удару по стратегічно важливих пунктах противника, що призводить до колосальних втрат серед техніки, особового складу та забезпечення окупаційних військ.

"Довіряйте тільки перевіреним джерелам і вірте в ЗСУ", - підкреслили в угрупованні Об'єднаних сил.

Як відомо, минулого місяця США передали Україні чотири системи РСЗВ HIMARS.

Газета The New York Times вже опублікувала матеріал з першими результатами застосування HIMARS на українських фронтах. Видання з посиланням на військовослужбовців ЗСУ зазначає, що американські РСЗВ вже змінюють баланс сил на полі бою.

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