Оккупанты заявили о сильном взрыве в центре Луганска

Оккупанты сообщили о взрыве в центре оккупированного Луганска. Отмечается, что взорвался автомобиль, есть пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оккупантов "ЛуганскИформЦентр" .

Взрыв произошел возле здания оккупационной администрации в Луганске. Взорвался автомобиль. Пострадал водитель и представитель в так называемом "Совместном центре контроля и координации" боевиков.

По предварительным данным, погибших в результате взрыва нет. На опубликованных кадрах видна пустынная улица, на которой горит машина и слышны звуки сработавшей недалеко сигнализации. Возле места происшествия валяются осколки разбитых стекол из окон домов, которые находятся неподалеку.