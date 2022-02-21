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Оккупанты заявили о сильном взрыве в центре Луганска

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Луганск, Понедельник 21 февраля 2022 19:41
Оккупанты заявили о сильном взрыве в центре Луганска Фото: взрыв в оккупированном Луганске произошел 21 февраля (скриншот с видео)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Оккупанты сообщили о взрыве в центре оккупированного Луганска. Отмечается, что взорвался автомобиль, есть пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оккупантов "ЛуганскИформЦентр".

Взрыв произошел возле здания оккупационной администрации в Луганске. Взорвался автомобиль. Пострадал водитель и представитель в так называемом "Совместном центре контроля и координации" боевиков.

По предварительным данным, погибших в результате взрыва нет. На опубликованных кадрах видна пустынная улица, на которой горит машина и слышны звуки сработавшей недалеко сигнализации. Возле места происшествия валяются осколки разбитых стекол из окон домов, которые находятся неподалеку.

Напомним, 18 февраля в Луганске произошли два взрыва - на газопроводе и АЗС. Зарево от взрывов осветило весь город.

Отметим, ранее главарь группировки "ЛНР" Леонид Пасечник подписал "указ" о мобилизации мужчин.

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Луганск Оккупированные территории
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