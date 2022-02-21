В "ЛНР" мобилизуют мужчин старше 55 лет
Главарь группировки "ЛНР" Леонид Пасечник подписал "указ" о мобилизации мужчин. В документе говорится о добровольном "призыве" мужчин, старше 55 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на местные пророссийские СМИ.
"Внести изменение в указ главы Луганской Народной Республики от 19.02.2022 № УГ-98/22 "Об объявлении мобилизации и применении некоторых мер, направленных на обеспечение режима военного положения, введенного на территории Луганской народной Республики", дополнив пункт 2 абзацем следующего содержания: "Осуществлять призыв на военную службу граждан мужского пола возрастом старше 55 лет в добровольном порядке"",- говорится в "указе" главаря.
Напомним, ранее омбудсмен по правам человека Людмила Денисова сообщила, что оккупанты "ЛДНР" призывают к мобилизации несовершеннолетних.
Ранее РБК-Украина сообщало, что вчера боевики 80 раз обстреляли позиции украинских военных, в результате был ранен солдат.