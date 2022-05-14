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Оккупанты заявили о якобы бунте в херсонском СИЗО. Его подавили

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Херсон, Суббота 14 мая 2022 13:51
Оккупанты заявили о якобы бунте в херсонском СИЗО. Его подавили Фото: СИЗО в Херсоне (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Российские силовики подавили бунт в СИЗО оккупированного Херсона. Заключенные якобы пытались сбежать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Сообщается, что заключенные якобы устроили бунт и предприняли попытку побега. В подавлении беспорядков была задействована военная полиция Российской Федерации.

Напомним, по данным украинской прокуратуры, на этой неделе российские военные в сговоре с начальником херсонской колонии, который перешел на сторону оккупантов, применили огнестрельное оружие в СИЗО, в результате чего погиб заключенный. По данному факту открыто дело о нарушении законов и обычаев войны.

Как заявила омбудсмен Людмила Денисова, оккупанты зашли в СИЗО, забросали камеры свето-шумовыми гранатами и открыли огонь из автоматов.

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Херсон СИЗО
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