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Окупанти заявили про нібито бунт у херсонському СІЗО. Його придушили

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Херсон, Субота 14 травня 2022 13:51
Окупанти заявили про нібито бунт у херсонському СІЗО. Його придушили Фото: СІЗО в Херсоні (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Російські силовики придушили бунт у СІЗО окупованого Херсона. Ув'язнені нібито намагалися втекти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Повідомляється, що ув'язнені нібито влаштували бунт і зробили спробу втечі. У придушенні заворушень була задіяна військова поліція Російської Федерації.

Нагадаємо, за даними української прокуратури, цього тижня російські військові у змові з начальником Херсонської колонії, який перейшов на бік окупантів, застосували вогнепальну зброю в СІЗО, в результаті чого загинув ув'язнений. За даним фактом відкрито справу про порушення законів і звичаїв війни.

Як заявила омбудсмен Людмила Денісова, окупанти зайшли в СІЗО, закидали камери світло-шумовими гранатами і відкрили вогонь з автоматів.

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Херсон СИЗО
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