Окупанти заявили про нібито бунт у херсонському СІЗО. Його придушили

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Повідомляється, що ув'язнені нібито влаштували бунт і зробили спробу втечі. У придушенні заворушень була задіяна військова поліція Російської Федерації.

Нагадаємо, за даними української прокуратури, цього тижня російські військові у змові з начальником Херсонської колонії, який перейшов на бік окупантів, застосували вогнепальну зброю в СІЗО, в результаті чого загинув ув'язнений. За даним фактом відкрито справу про порушення законів і звичаїв війни.

Як заявила омбудсмен Людмила Денісова, окупанти зайшли в СІЗО, закидали камери світло-шумовими гранатами і відкрили вогонь з автоматів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.