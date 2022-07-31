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Оккупанты заявили об атаке на штаб Черноморского флота РФ в Севастополе

Фото: штаб Черноморского флота РФ обстреляли в Севастополе (facebook com mod mil rus)
Автор: Артур Родивилов

Оккупационные власти Севастополя заявили об ударе по штабу Черноморского флота РФ. Атаку якобы совершил украинский беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы оккупационной администрации Севастополя Михаила Развожаева.

Утверждается, что в результате удара пострадали пять человек.

"Во двор штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным это - беспилотник. 5 человек ранены, это сотрудники штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана. Работает ФСБ, обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.

Все праздничные мероприятия в честь дня ВМФ РФ в городе отменены.

Напомним, ранее замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что украинская сторона готовится уничтожить Черноморский флот России. С этой целью наращиваются поставки противокорабельных ракет. По его словам, рано или поздно Украина нацелится на российский флот.

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения России удалось уничтожить 15 кораблей противника. В апреле был потоплен флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва".

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Черноморский флот