Оккупанты заявили об атаке на штаб Черноморского флота РФ в Севастополе

Утверждается, что в результате удара пострадали пять человек.

"Во двор штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным это - беспилотник. 5 человек ранены, это сотрудники штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана. Работает ФСБ, обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.

Все праздничные мероприятия в честь дня ВМФ РФ в городе отменены.

Напомним, ранее замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что украинская сторона готовится уничтожить Черноморский флот России. С этой целью наращиваются поставки противокорабельных ракет. По его словам, рано или поздно Украина нацелится на российский флот.

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения России удалось уничтожить 15 кораблей противника. В апреле был потоплен флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва".

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