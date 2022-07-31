Окупанти заявили про атаку на штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі

Окупаційна влада Севастополя заявила про удар по штабу Чорноморського флоту РФ. Атаку нібито здійснив український безпілотник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови окупаційної адміністрації Севастополя Михайла Развожаєва.
Стверджується, що в результаті удару постраждали п'ятеро людей.
"У двір штабу флоту прилетів непізнаний об'єкт, за попередніми даними це - безпілотник. 5 людей поранено, це співробітники штабу флоту, загиблих немає. Допомога всім надана. Працює ФСБ, обставини з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.
Всі святкові заходи на честь дня ВМФ РФ в місті скасовано.
Нагадаємо, раніше заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов заявив, що українська сторона готується знищити Чорноморський флот Росії. З цією метою нарощуються постачання протикорабельних ракет. За його словами, рано чи пізно Україна націлиться на російський флот.
За даними Генерального штабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення Росії вдалося знищити 15 кораблів противника. У квітні був потоплений флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва".
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