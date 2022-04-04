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Оккупанты заставляют жителей Новой Каховки "помогать" оборудовать позиции, - Генштаб

Российские военные (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

В Херсонской области на временно занятых оккупантами территориях продолжаются боевые действия. Также вокруг Новой Каховки оккупанты принуждают мирных жителей к инженерному оборудованию позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Сообщается, что вокруг Новой Каховки противник ужесточил пропускной режим на блокпостах.

К тому же захватчики прибегают к задержанию мирных жителей и принуждают их к инженерному оборудованию позиций.

Также все чаще встречаются случаи незаконного изъятия транспортных средств у населения.

"Силы обороны Украины продолжают оттеснять врага и освобождать временно захвачены оккупантом территории", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Херсонской области оккупанты похитили еще одного главу местной общины.

Также мы писали, что в Житомирской области усилили контроль за обращением с оружием.

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