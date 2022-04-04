Оккупанты заставляют жителей Новой Каховки "помогать" оборудовать позиции, - Генштаб

Сообщается, что вокруг Новой Каховки противник ужесточил пропускной режим на блокпостах.

К тому же захватчики прибегают к задержанию мирных жителей и принуждают их к инженерному оборудованию позиций.

Также все чаще встречаются случаи незаконного изъятия транспортных средств у населения.

"Силы обороны Украины продолжают оттеснять врага и освобождать временно захвачены оккупантом территории", - говорится в сообщении.