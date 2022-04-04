Окупанти змушують мешканців Нової Каховки "допомагати" обладнувати позиції, - Генштаб

У Херсонській області на тимчасово зайнятих окупантами територіях тривають бойові дії. Також навколо Нової Каховки окупанти примушують мирних жителів до інженерного обладнання позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб .

"Сили оборони України продовжують відтісняти ворога та звільняти тимчасово захоплені окупантом території", - йдеться у повідомленні.

Також все частіше трапляються випадки незаконного вилучення транспортних засобів у населення.

До того ж загарбники вдаються до затримання мирних жителів та примушують їх до інженерного обладнання позицій.

Повідомляється, що навколо Нової Каховки противник посилив пропускний режим на блокпостах.

Раніше ми повідомляли, що у Херсонській області окупанти викрали ще одного голову місцевої громади.

Також ми писали, що у Житомирській області посилили контроль за поводженням зі зброєю.

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