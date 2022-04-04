Оккупанты заставляют жителей Новой Каховки "помогать" оборудовать позиции, - Генштаб
В Херсонской области на временно занятых оккупантами территориях продолжаются боевые действия. Также вокруг Новой Каховки оккупанты принуждают мирных жителей к инженерному оборудованию позиций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.
Сообщается, что вокруг Новой Каховки противник ужесточил пропускной режим на блокпостах.
К тому же захватчики прибегают к задержанию мирных жителей и принуждают их к инженерному оборудованию позиций.
Также все чаще встречаются случаи незаконного изъятия транспортных средств у населения.
"Силы обороны Украины продолжают оттеснять врага и освобождать временно захвачены оккупантом территории", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что в Херсонской области оккупанты похитили еще одного главу местной общины.
Также мы писали, что в Житомирской области усилили контроль за обращением с оружием.
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