Оккупанты заставляют жителей Новой Каховки "помогать" оборудовать позиции, - Генштаб

В Херсонской области на временно занятых оккупантами территориях продолжаются боевые действия. Также вокруг Новой Каховки оккупанты принуждают мирных жителей к инженерному оборудованию позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.