ru ua
Пн, 04 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты заставляют жителей Новой Каховки "помогать" оборудовать позиции, - Генштаб

Новина українською →
Херсонская область, Понедельник 04 апреля 2022 19:28
Оккупанты заставляют жителей Новой Каховки "помогать" оборудовать позиции, - Генштаб Российские военные (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

В Херсонской области на временно занятых оккупантами территориях продолжаются боевые действия. Также вокруг Новой Каховки оккупанты принуждают мирных жителей к инженерному оборудованию позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Сообщается, что вокруг Новой Каховки противник ужесточил пропускной режим на блокпостах.

К тому же захватчики прибегают к задержанию мирных жителей и принуждают их к инженерному оборудованию позиций.

Также все чаще встречаются случаи незаконного изъятия транспортных средств у населения.

"Силы обороны Украины продолжают оттеснять врага и освобождать временно захвачены оккупантом территории", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Херсонской области оккупанты похитили еще одного главу местной общины.

Также мы писали, что в Житомирской области усилили контроль за обращением с оружием.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Новая Каховка Вторжение России в Украину
NEWS
40-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
40-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Террор, репрессии и угрозы. Как оккупанты навязывают "русский мир" в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Террор, репрессии и угрозы. Как оккупанты навязывают "русский мир" в Украине