Оккупанты заставляют сотрудников Запорожской АЭС нарушать технологию работы реактора

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом" .

Чтобы снять с себя ответственность за совершение актов ядерного терроризма, оккупанты прибегают к принуждению украинских атомщиков.

"В настоящее время путем издевательств и пыток вынуждают сотрудников Гидрологической службы электростанции выдумывать обоснования необходимости осушения этих водоемов для руководства ЗАЭС и "Энергоатома", - говорится в сообщении.

Так, оккупанты жестоко избили водолаза Гидрологической службы ЗАЭС Андрея Гончарука, который в среду, 29 июня, был доставлен в больницу Энергодара с многочисленными травмами.