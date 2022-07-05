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Оккупанты заставляют детей учиться по роспрограмме, за отказ родителям угрожают

Фото: оккупанты заставляют детей учиться за роспрограммой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Россияне заставляют украинцев на оккупированных территориях отдавать детей в школы с российской учебной программой. В случае отказа угрожают лишать родительских прав.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны.

По данным украинской разведки, в Пологовском районе Запорожской области оккупационная власть заставляет граждан Украины отправлять своих детей в школы и детские сады, которые работают по российской учебной программе. В них преподают учителя и воспитатели, приехавшие из РФ.

"В случае несогласия родителей оккупационная администрация грозит забирать детей из семей и оформлять их в интернаты", - указано в сообщении.

При этом самих родителей обещают наказывать административными мерами - мужчин направлять в так называемую "армию ДНР", а женщин на коммунальные работы связаны с уборкой города.

Напомним, что в России включили в курс современной истории РФ для школьников "признание" Кремлем так называемых псевдореспублик "ЛДНР". Эта тема уже внесена в примерную программу для девятиклассников на 2022 год.

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