Окупанти примушують дітей навчатися за роспрограмою, за відмову батькам погрожують

За даними української розвідки, в Пологівському районі Запорізької області окупаційна влада примушує громадян України відправляти своїх дітей до шкіл та дитячих садочків, які працюють за російською навчальною програмою. В них викладають вчителі та вихователі, які приїхали з РФ.

"У випадку незгоди батьків окупаційна адміністрація погрожує вилучати дітей із сімей та оформлювати їх до інтернатів", - вказано в повідомленні.

При цьому самих батьків обіцяють карати адміністративними заходами - чоловіків направляти до так званої "армії ДНР", а жінок на комунальні роботи пов’язані з прибиранням міста.

Нагадаємо, що в Росії включили в курс сучасної історії РФ для школярів "визнання" Кремлем так званих псевдореспублік "ЛДНР". Ця тема вже внесена до зразкової програми для дев'ятикласників на 2022 рік.

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