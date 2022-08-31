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Оккупанты запустили три ракеты по Харькову: одна из них взорвалась в РФ

Фото: ракета, запущенная с Белгорода по Харькову, взорвалась в Росссии (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на 31 августа оккупанты запустили три ракеты с территории России по Харькову. Однако из них взорвалась еще на территории РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"Около полуночи из г. Белгорода в направлении Харькова запущено 3 ракеты. Одна взорвалась на территории России, еще одна - в воздухе над территорией Шевченковского района Харькова", - заявил он.

Глава ОВА добавил, что третья ракета попала рядом с учебным заведением в Киевском районе.

По данным российских Telegram-каналов, ракета могла упасть на территории российского города Строитель.

Напомним, ночью российские войска нанесли удар по центру Харькова. Вражеские снаряды попали в жилой дом.

Также вчера утром россияне в очередной раз обстреляли центральную часть Харькова. Всего зафиксировано девять прилетов. В результате удара погибли два человека, еще 11 получили ранения.

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