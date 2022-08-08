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В густонаселенном районе Харькова раздался взрыв, есть пострадавшие: что известно

Фото: Россия нанесла ракетный удар по Харькову (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные с самого утра запустили ракеты по Харькову. Предварительно известно о меньшей мере одном пострадавшем гражданском.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковского городского головы Игоря Терехова.

За слова Терехова, оккупанты нанесли удар по Павловому Полю.

Россия продолжает умышленно совершать военные преступления против украинцев, поскольку на территории густонаселённого жилого массива не была расположена ни одна военная инфраструктура.

"Прошу быть всех в укрытиях - обстрел может повториться. Есть информация о меньшей мере одном пострадавшем мирном жителе", - пишет мэр.

Обновлено в 10:51:

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, сейчас известно об одном погибшем гражданском и еще одном раненом.

"Медики экстренной медицинской помощи работают на месте", – пишет Синегубов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты обстреливали Харьковскую область и на прошедших сутках. Также обстрелы продолжались и ночью. Были погибшие среди гражданских.

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