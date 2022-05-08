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Оккупанты запретили тушить лесные пожары в Херсонской области

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Херсонская область, Воскресенье 08 мая 2022 02:40
Оккупанты запретили тушить лесные пожары в Херсонской области Фото: оккупанты запретили тушить лесные пожары в Херсонской области (ztv.zp.ua)
Автор: Артур Родивилов

В Херсонской области горят леса возле деревень Геройское и Ивановка. Жителям сел грозит смерть, потому что российские оккупанты запрещают тушить пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Чулаковской сельской территориальной громады Александра Мусиенко.

Он просит о помощи в ситуации с пожарами.

"Сегодня происходит огромная беда в нашей громаде и во всей Херсонской области, горят леса непосредственно возле сел Геройское и Ивановка. Очень больно понимать, что российские военные силой запрещают местным жителям тушить пожар! Мне звонят сотни спрашивающих людей, а что делать - сгореть или утонуть", - говорится в сообщении Мусиенко.

Ранее сообщалось, что депутаты Законодательного собрания Красноярского края РФ решают продовольственный вопрос региона путем незаконных поставок сельскохозяйственной продукции с оккупированных территорий Украины.

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