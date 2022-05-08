Оккупанты запретили тушить лесные пожары в Херсонской области

В Херсонской области горят леса возле деревень Геройское и Ивановка. Жителям сел грозит смерть, потому что российские оккупанты запрещают тушить пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Чулаковской сельской территориальной громады Александра Мусиенко.

Он просит о помощи в ситуации с пожарами.

"Сегодня происходит огромная беда в нашей громаде и во всей Херсонской области, горят леса непосредственно возле сел Геройское и Ивановка. Очень больно понимать, что российские военные силой запрещают местным жителям тушить пожар! Мне звонят сотни спрашивающих людей, а что делать - сгореть или утонуть", - говорится в сообщении Мусиенко.