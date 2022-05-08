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Окупанти заборонили гасити лісові пожежі в Херсонській області

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Херсонська область, Неділя 08 травня 2022 02:40
Окупанти заборонили гасити лісові пожежі в Херсонській області Фото: окупанти заборонили гасити лісові пожежі в Херсонській області (ztv.zp.ua)
Автор: Артур Родивилов

У Херсонській області горять ліси біля сіл Геройське та Іванівка. Жителям сіл загрожує смерть, бо російські окупанти забороняють гасити пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна с посилання на голову Чулаківської сільської територіальної громади Олександра Мусієнка.

Він просить про допомогу в ситуації з пожежами.

"Сьогодні відбувається величезна біда в нашій громаді і у всій Херсонській області, горять ліси безпосередньо біля сіл Геройське та Іванівка. Дуже боляче розуміти, що російські військові силою забороняють місцевим жителям гасити пожежу! Мені дзвонять сотні запитуючих людей, а що робити - згоріти або потонути", - йдеться в повідомленні Мусієнка.

Раніше повідомлялося, що депутати Законодавчих зборів Красноярського краю РФ вирішують продовольче питання регіону шляхом незаконних поставок сільськогосподарської продукції з окупованих територій України.

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