ru ua
Чт, 28 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты "Смерчами" атаковали Николаев. Пострадала гражданская инфраструктура

Новина українською →
Николаев, Четверг 28 апреля 2022 16:58
Оккупанты "Смерчами" атаковали Николаев. Пострадала гражданская инфраструктура Фото: Николаев атаковали "Смерчами" (facebook com rnbou)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия вновь атаковала город Николаев. Оккупанты применили реактивные системы залпового огня "Смерч".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

В результате атаки оккупантов повреждены десятки частных домохозяйств, автомобили и магазины. Кроме того, вражеские снаряды попали в детские площадки и двор учебного заведения.

Сейчас нет информации о пострадавших. Данные уточняются.

Напомним, утром 25 апреля российские войска обстреляли Николаев "Смерчами". В результате удара пострадал человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев Война России против Украины
DAILY
Кто поможет Украине встать на ноги после войны и где брать на это деньги
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кто поможет Украине встать на ноги после войны и где брать на это деньги