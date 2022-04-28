Оккупанты "Смерчами" атаковали Николаев. Пострадала гражданская инфраструктура
Фото: Николаев атаковали "Смерчами" (facebook com rnbou)
Российская армия вновь атаковала город Николаев. Оккупанты применили реактивные системы залпового огня "Смерч".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
В результате атаки оккупантов повреждены десятки частных домохозяйств, автомобили и магазины. Кроме того, вражеские снаряды попали в детские площадки и двор учебного заведения.
Сейчас нет информации о пострадавших. Данные уточняются.
Напомним, утром 25 апреля российские войска обстреляли Николаев "Смерчами". В результате удара пострадал человек.
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