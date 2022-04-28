Оккупанты "Смерчами" атаковали Николаев. Пострадала гражданская инфраструктура

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

В результате атаки оккупантов повреждены десятки частных домохозяйств, автомобили и магазины. Кроме того, вражеские снаряды попали в детские площадки и двор учебного заведения.

Сейчас нет информации о пострадавших. Данные уточняются.