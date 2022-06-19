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Оккупанты захватили Запорожский железорудный комбинат. В ОВА заявили об опасности

Фото: Александр Старух, председатель Запорожской ОВА (facebook_com_starukholexander)
Автор: Елизавета Драбкина

Оккупанты на прошлой неделе захватили Запорожский железорудный комбинат. Если на комбинате насосные станции прекратят откачивать воду, это может привести к тяжелым последствиям.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха в эфире телемарафона.

Старух отметил, что комбинат не работает, но это единственное в Украине предприятие, которое добывает железную руду с глубины 1 километра.

"Если не будут работать насосные станции и не будут откачивать воду, то за неделю вода с 1 километра поднимется на отметку -30, и это может иметь тяжелые последствия: заражение поверхностных вод и горизонтов железной рудой", - сказал он.

Глава ОВА сказал, что уже созвана комиссия для изучения ситуации и принятия соответствующих решений.

Напомним, в Запорожской области 16 июня произошел пожар на химическом заводе "Коагулянт".

Кроме того, Старух рассказал, что оккупанты угрожают жителям Запорожской области смертной казнью за сопротивление.

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Александр СтарухЗапорожская область