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Масштабный пожар на химзаводе в Запорожской области ликвидировали

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Пологи, Пятница 17 июня 2022 00:31
Масштабный пожар на химзаводе в Запорожской области ликвидировали Фото: матабный пожар на химзаводе в Запорожской области ликвидировали (t.me/starukhofficial)
Автор: Артур Родивилов

Масштабный пожар на химическом заводе "Коагулянт" в городе Пологи Запорожской области ликвидировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.

16 июня произошел пожар в складских помещениях завода на общей площади 800 кв. м.

"Почти два часа понадобилось спасателям, чтобы обуздать пожар и предотвратить распространение огня на другие сооружения", - говорится в сообщении.

Химической угрозы населению города и области пока нет.

Ранее российские войска атаковали территорию цеха производства аммиака на Северодонецком "Азоте". Над городом поднялось ядовитое облако.

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