ru ua
Чт, 30 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты захватили сразу три села в Луганской области, - Генштаб

Новина українською →
Луганск, Четверг 30 июня 2022 15:22
Оккупанты захватили сразу три села в Луганской области, - Генштаб Фото: оккупанты захватили сразу три села в Луганской области (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российским войскам удалось взять под контроль сразу три села в Луганской области - Камышеваху, Горное и Золотое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова.

"На Бахмутском направлении, имея преимущество в силах и средствах, особенно в артиллерии, противнику удалось потеснить наши войска и установить контроль над Камышевахой, Горским и Золотым. На этом направлении продолжаются ожесточенные бои", - рассказал он.

Как сообщалось, российские оккупационные войска уничтожили Северодонецкую ТЭЦ.

Напомним, российские войска полностью захватили Северодонецк Луганской области. Сейчас выехать из города можно только на подконтрольную России территорию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск
NEWS
Остров Змеиный. Почему так важно его освобождение для Украины: объяснение МВД
Остров Змеиный. Почему так важно его освобождение для Украины: объяснение МВД
DAILY
Внешний фронт. Как украинская дипломатия работает во время войны с Россией
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Внешний фронт. Как украинская дипломатия работает во время войны с Россией