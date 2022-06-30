Оккупанты захватили сразу три села в Луганской области, - Генштаб

Фото: оккупанты захватили сразу три села в Луганской области (иллюстрация/Getty Images)

Российским войскам удалось взять под контроль сразу три села в Луганской области - Камышеваху, Горное и Золотое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова.

"На Бахмутском направлении, имея преимущество в силах и средствах, особенно в артиллерии, противнику удалось потеснить наши войска и установить контроль над Камышевахой, Горским и Золотым. На этом направлении продолжаются ожесточенные бои", - рассказал он.