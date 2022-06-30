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Оккупанти захопили одразу три села в Луганській області, - Генштаб

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Луганськ, Четвер 30 червня 2022 15:22
Оккупанти захопили одразу три села в Луганській області, - Генштаб Фото: окупанти захопили одразу три села в Луганській області (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російським військам вдалося взяти під контроль одразу три села в Луганській області - Комишуваха, Гірське та Золоте.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова.

"На Бахмутському напрямку, маючи перевагу у силах та засобах, особливо в артилерії, противнику вдалося потіснити наші війська і встановити контроль над Комишувахою, Гірським та Золотим. На цьому напрямку тривають запеклі бої", - розповів він.

Як повідомлялося, російські окупаційні війська знищили Сєвєродонецьку ТЕЦ.

Нагадаємо, російські війська повністю захопили Сєвєродонецьк Луганської області. Зараз виїхати з міста можна тільки на підконтрольну Росії територію.

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