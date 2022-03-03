В Чернигове российская авиация обстреляла две школы и частные дома: 9 человек погибли
Фото: оккупанты снова обстреляли Чернигов (t.me/chernigivskaODA)
В Чернигове российские оккупанты 3 марта совершили авианалет на жилые кварталы. Под обстрел вражеской авиации попали две школы и частные дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Черниговской ОГА в Telegram.
"Чернигов. Российская авиация также атаковала две школы в районе Старой Подусовки и частные дома. Работают спасатели", - написал он.
По предварительным данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, погибли 9 человек, еще 4 - получили ранения.
Напомним, что сегодня российские оккупанты обстреляли нефтебазу в Чернигове. В результате вспыхнул масштабный пожар.
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