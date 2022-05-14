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Оккупанты почти захватили Рубежное, в Белогоровке россияне несут потери, - ОВА

Фото: Оккупанты почти захватили Рубежное, в Белогоровке россияне несут потери (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские войска почти взяли под контроль город Рубежное. В то же время в Белогоровке несут все больше потерь, из-за чего целый батальон россиян уже отказался идти в наступление.

Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает РБК-Украина со ссылкой на его слова в эфире телемарафона.

"Рубежное, к сожалению, они контролируют почти все - но те окрестности, которые защищают наши нацгвардейцы, они никак третий месяц пройти не могут. Ситуация в самом Рубежном сложная: воды нет, газа нет. Единственное, чем гордятся оккупанты, что они "открыли" нашу больницу, которая стояла закрытой", - заявил он.

Гайдай сообщил, что идут мощные бои на границе с Донецкой областью, россияне пытаются перекрыть трассу со стороны Попасной и Белогоровки.

"Белогоровка - это уже будет история, притча во языцех. Чернобаевка иногда по некоторым направлениям, наверное, отдыхает... И на подступах к Северодонецку они говорят, что взяли Воеводовку, - они так ее взяли, что зайти в нее не могут, потому что почему-то погибают. И пытаются совершить прорыв в направлении Горного со стороны Нижнего", - рассказал он.

Напомним, перед этим попытка российских оккупантов отрезать Луганскую область и закрепиться на берегу реки Северский Донец была 9 мая - тогда украинские военные тоже разбили построенный мост и сдержали оборону.

Ранее сообщалось, что ВСУ на Донецком и Луганском направлениях в течение 11 мая отбили 9 атак войск РФ, нанеся оккупантам существенные потери.

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Луганск