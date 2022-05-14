Окупанти майже захопили Рубіжне, у Білогорівці росіяни несуть втрати, - ОВА

Російські війська майже взяли під контроль місто Рубіжне. Водночас в Білогорівці несуть все більше втрат, через що цілий батальйон росіян вже відмовився йти в наступ.

Про це розповів голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай, передає РБК-Україна з посиланням на його слово в ефірі телемарафону.

"Рубіжне, на жаль, вони контролюють майже всі - але ті околиці, які захищають наші нацгвардійці, вони ніяк третій місяць пройти не можуть. Ситуація в самому Рубіжному складна: води немає, газу немає. Єдине, чим пишаються окупанти, що вони "відкрили" нашу лікарню, яка стояла закритою", - заявив він.

Гайдай повідомив, що йдуть потужні бої на кордоні з Донецькою областю, росіяни намагаються перекрити трасу з боку Попасної та Білогорівки.

"Білогорівка - це вже буде історія, притча во язицех. Чорнобаївка іноді за деякими напрямками, напевно, відпочиває... І на підступах до Сєвєродонецька вони кажуть, що взяли Воєводівку, - вони так її взяли, що зайти в неї не можуть, бо чомусь гинуть. І намагаються зробити прорив у напрямку Гірського з боку Нижнього", - розповів він.