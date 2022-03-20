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Оккупанты захватили в плен гуманитарную колонну в Харьковской области

Фото: оккупанты возможно захватили в плен гуманитарную колонну в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные захватили в плен гуманитарную колонну, которая двигалась по направлению к Волчанску в Харьковской области. Украинская сторона делает все возможное, чтобы освободить людей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова.

"В составе колонны так же были и скорые, автобусы для эвакуации и две фуры по 20 тонн с гуманитарным грузом. Как только они проехали окружную нашу и направлялись дальше на временно неподконтрольную территорию, то связь прервалась. И мы вот несколько часов пытаемся с Офисом президента и Ириной Верещук установить их местонахождение. По трекерам GPS мы понимаем, что эта колонна сейчас находится у оккупационных войск", - заявил Синегубов.

Вицепремьер, министр по вопросам реинтеграции Ирины Верещук назвала имена людей, находящихся в плену российских военных:

  • Кашкаров Артем-водитель скорой;
  • Бурда Артем-врач;
  • Гончаренко Владислав-водитель;
  • Позень Павел-водитель;
  • Корнейко Павел-водитель;
  • Маслов Александр-водитель.

"Мы ведем переговоры о возвращении наших людей",- добавила Верещук.

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