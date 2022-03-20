Окупанти захопили у полон гуманітарну колону у Харківській області

"В складі колони так само були й швидкі, автобуси для евакуації й дві фури по 20 тонн з гуманітарним вантажем. Як тільки вони проїхали окружну нашу й прямували далі на тимчасово непідконтрольну територію, то зв’язок перервався. Й ми ось декілька годин намагаємося з Офісом президента й Іриною Верещук встановити їх місцезнаходження. По трекерам GPS ми розуміємо, що ця колона зараз знаходиться в окупаційних військ",- заявив Синєгубов.

Віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції Ірини Верещук назвала імена людей, які перебувають у полоні російських військових:

Кашкаров Артем - водій швидкої;

Бурда Артем - лікар;

Гончаренко Владислав - водій;

Позінь Павло - водій;

Корнейко Павло - водій;

Маслов Олександр - водій.

"Ми ведемо перемовини про повернення наших людей",- додала Верещук.