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Оккупанты захватили окрестности Благодатного. Эксперт оценил ситуацию на Николаевском направлении

Фото: войска РФ заняли окраину села Благодатное на Николаевском направлении (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Закрепление оккупантов на окраинах села Благодатное на Николаевском направлении не критично для наших сил. Это не дает преимущества российским войскам.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Что это значит для украинских сил

"Там бои продолжаются. Они (оккупанты - ред.) пытаются окончательно закрепиться на южной окраине села. Но говорить, что там ухудшения ситуации на сегодня не стоит. Да, они имеют частичный успех, но они иногда имеют его и на других направлениях, видим особенно это на Донецком", - объясняет Жданов.

Военный эксперт отмечает, что это плохо, но не критично для нас.

"Поэтому если смогут (украинские войска - ред.) отбить россиян из этого села, то сделают это, а если нет - значит бои будут продолжаться. То есть, эта ситуация пока не дает противнику преимущества", - подчеркивает Жданов.

По его словам, на этом направлении ситуация более-менее контролируемая.

"Да, (оккупанты - ред.) имеют частичный успех, единственное, что мы не можем сказать по каким именно причинам им удалось продвинуться в перед. Возможно, ситуация выровняется до конца суток и завтра мы услышим уже обратную ситуацию, а возможно еще будет продолжаться так, как есть", - добавляет Жданов.

Заявление Генштаба

Напомним, сегодня в утренней сводке Генштаб отчитался о том, что на Николаевском направлении российские войска ведут наступательный бой в направлении Васильки - Благодатное и имеют частичный успех, а именно - заняли южную окраину населенного пункта Благодатное. Сообщалось, что боевые действия продолжаются.

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